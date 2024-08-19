كريم فهمي يعلن انضمامه لـ هيبتا "المناظرة الأخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن كريم فهمي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن انضمامه للجزء الثاني من فيلم هيبتا الذي يأتي بعنوان المناظرة الأخيرة.



ونشر كريم فهمي صورة له وهو يحمل ورقة كوتشينه رقم 7 وهى الورقة الدعائية للفيلم معلقًا:" هيبتا ".



صناع وأبطال فيلم هيبتا 2ـ المناظرة الأخيرة

يشارك في بطولة فيلم هيبتا 2ـ المناظرة الأخيرة نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منة شلبي، أسماء جلال، سلمى أبو ضيف، كريم فهمي، مايان السيد، كريم قاسم، حسن مالك، وآخرين من النجوم المميزين، والفيلم من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، والإخراج لـ هادي الباجوري.



قصة فيلم هيبتا 2- المناظرة الأخيرة

ينتمي فيلم هيبتا 2 إلى فئة الأعمال الدرامية الرومانسية الذي تدور أحداثه في إطار شيق حول العلاقات العاطفية وما يطرأ عليها من مشاكل وتقلبات يكون لها تأثير على حياة الشباب، ويناقش عدة أمور هامة تخص طبيعة العلاقات.



آخر أعمال كريم فهمي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي هو مشاركته في فيلم "السرب" الذي يعرض حاليا في دور العرض، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء 1 مايو.



أبطال فيلم "السرب"



وفيلم "السرب" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، مصطفى فهمي، آسر ياسين، كريم فهمي، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.