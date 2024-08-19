نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب العودة.. حسن شاكوش يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مغني المهرجانات حسن شاكوش محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار شائعات عن عودته لـ طليقته ريم طارق، لاستئناف حياتهما الزوجية، وذلك بعد عدد من الخلافات الأسرية والنزاعات القانونية خلال الفترة الماضية.

حقيقة عودة حسن شاكوش وريم طارق

وكشف إبراهيم سليمان مدير أعمال مطرب المهرجانات حسن شاكوش حقيقة عودة الثنائي لحياتهما الزوجية، مشيرا إلى أن شاكوش لم يعد إلى طليقته، وتابع: «الكلام اللي على السوشيال ميديا ده مش حقيقي وحسن مرجعش ومفيش الكلام ده نهائي، يعني لو رمضان صبحي رجع الأهلي برضه حسن شاكوش مش هيرجع لريم طليقته».

تصريح ناري من حسن شاكوش عن طليقته ريم طارق

سبق، تحدث حسن شاكوش عن أزمته مع طليقته ريم طارق ويقول: "الحاجة الوحيدة اللي أنا ندمان عليها موضوع الجواز، ولاد الناس لو جوزها فيه كل العبر وعضم في قفه تطلع تقول دا أحسن راجل في الدنيا".

أحدث أعمال حسن شاكوش

ومن ناحية اخري، طرح حسن شاكوش أغنيته الجديدة “ست البنات” بمشاركة محمود الليثي، ضمن أحداث فيلم “حمص وحلاوة” المقرر عرضه قريبا بالسينمات، تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، ويلتقون بفنانة شهيرة ثم تبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم بدرية طلبة ومحمود الليثي وامينة ومحمد أسامة والفيلم من إخراج الراحل أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي.

اخر أعمال حسن شاكوش

وكان أخر أعمال حسن شاكوش أغنية قطر جيلك من كلمات مصطفى الجن، ألحان منعم، توزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام مجدي، وتقول كلماتها: "واحده واحده يا قطر جيلك عارف ان مفيش بديلك انتی اصلا مين يجيلك في الدلع ولا الجمال عادى خليهم يقولو القمر فوق مين يطولو دا البطل لحظة وصولو خطوتو بتعمل زلزال بطل مجاش اللى ينيمو ويقف قصاد سحره ويهزمه كل اللي يتحدوكي سلموا یا نمبر وان ف الجامدين عرشك مجاتش اللى تهدده منك مفيش وبيستوردوا وياعيني بيحاولوا يقلدوا وبردو جمبك مش باينين كلو يصحالو ويفوقلو دا الفرس نازل بتقلو ممكن الملعب يروقلو اصحو وحش الكون حضر".