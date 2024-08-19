نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "فهد البطل".. أحمد العوضي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجم أحمد العوضي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تم تغير اسم مسلسله الجديد الذي يخوض به منافسات دراما رمضان 2025، مقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

سبب تصدر أحمد العوضي التريند

استقر العوضي على "فهد البطل" اسمًا لمسلسله الجديد، حيث قرر تغيير اسم العمل من الملك بسبب وجود أكثر من عمل آخر يحمل نفس الاسم، ويتعاون أحمد العوضي في العمل مع السيناريست محمود حمدان الذى قدم معه مسلسل حق عرب فى رمضان الماضى، فيما يتولى الإخراج المخرج محمد عبد السلام والإنتاج لشركة سينرجى.

أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد

سبق، نشر العوضى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيديو قال خلاله: أنا بوعد جمهورى بتقديم مسلسل “فهد الملك” أقوى من مسلسل “حق عرب” الذى عرض فى رمضان الماضى، احضر فيلم جديد خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن أعلن عن تفاصيل العمل قريبا.

تفاصيل مسلسل أحمد العوضي

مسلسل فهد البطل مقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث بدأ صناعه في ترشيح الفنانين للأدوار الرئيسية تمهيدًا للتعاقد معهم، وتدور الأحداث في إطار صعيدي شعبي ويظهر أحمد العوضي بشخصية شاب يدعى فهد البطل.

أبرز أعمال أحمد العوضي

شارك أحمد العوضي في عدة أعمال منها: حق عرب، ضرب نار، اللي مالوش كبير، شديد الخطورة، الاختيار، لآخر نفس، كلبش 3، مليكة،أبو عمر المصري، حكايات بنات، الحصان الأسود، أرض جو، نصيبي وقسمتك 2، نوايا بريئة، الميزان، العهد الكلام المباح، السبع وصايا، الكبير أوي، ميراث الريح، الدالي، ما تخافوش، الإسكندراني، موسى، لص بغداد، هروب اضطراري، بدل فاقد.

آخر أعمال أحمد العوضى

وكان آخر أعمال أحمد العوضى هو مسلسل حق عرب فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، درات أحداثه في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.