نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تكشف كواليس فيلمها الجديد الهوى سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة منة شلبي في تصريحات تلفزيونيه، عن كواليس فيلمها الجديد الهوى سلطان، والذي من المقرر عرضه أواخر شهر أغسطس، بجانب فيلمها الثاني فرقة الموت، والذي تعود بهما للسينما بعد غياب عامين.

منة شلبي تكشف كواليس فيلم الهوى سلطان

وقالت: فيلم بسيط ولذيذ وبسيط ومش مكلكع، وبقدم دور بنت لطيفة جدا عندها علاقة بصديقة ومتربين مع بعض، وأحمد داود أعرفه من زمان شخص لطيف ودؤوب وبيحب شغله جدا، وأحمد خالد صالح حبيب قلبي وحبيبي هو وهنادي، وجيهان الشماشرجي خطيرة وعماد رشاد متربية عندهم في البيت وسوسن بدر حبيبة قلبي.

أحدث اعمال منة شلبي

ومن ناحية اخري، تشارك منة شلبي في بطولة فيلم "الهوى سلطان" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، والعمل من إخراج هبة يسري، وإنتاج سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

وايضا تعاقدت على بطولة مسلسل جديد تحت عنوان "لحم ودم"، وهو من إخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وسوف تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، كما يطغى على أجواء العمل ميوزيكال ويحتوي على 12 أغنية كتبها جميعًا تامر حبيب تحت قيادة مخرج العمل هادي الباجوري، وتقرر عرض العمل خارج الموسم الرمضاني 2024.

تواصل منة شلبي حاليًا التحضير لفيلم «كونداليني»، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ ميرنا الهلباوي، ويشاركها البطولة ظافر العابدين، وسيبدآن تصوير أول مشاهد فيلمهما في الهند خلال شهر أغسطس المقبل، والعمل من إخراج محمد سلامة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال في الفترة الحالية، الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الأسم، للكاتبة ميرنا الهلباوي،

وتنتظر منه في السينما فيلم «فرقة الموت»، التي تشارك أحمد عز بطولته، ويدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، وتظهر خلاله بشخصية «سميرة» التي تشارك في مقاومة الاحتلال الانجليزي خلال الفترة الزمنية التي يدور بها العمل، ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد عز ومنة شلبي كل من آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.