نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس عبدالدايم رئيساُ لمجلس أمناء "ملتقي القاهرة الدولي للحكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم - عازفة الفلوت ووزير الثقافة الأسبق، علي تولي مهام رئاسة مجلس أمناء "ملتقي القاهرة الدولي لفن الحكي" والمقرر أن تنطلق نسخته الأولى في الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر المقبل، وتقام فعالياته بامتداد خمس محافظات مصرية.



مجلس أمناء “ملتقي القاهرة الدولي لفن الحكي”

ومن المنتظر أن يضم مجلس الأمناء عددا من الشخصيات البارزة ثقافيا وفنيا ومجتمعيا، سيتم الإعلان عنهم تباعًا،

وسيناط بمجلس الأمناء وضع السياسات العامة للملتقي وتطوير خطط فعالياته، وضيوفه، وكذا التقييم والمتابعة المستمرة لاستراتيجيات الملتقي الأول من نوعه في مصر، وهو معني بفن الحكي وتجلياته المتعددة.



موعد “ملتقي القاهرة الدولي لفن الحكي”

من جانبها عبرت د. إيناس عبد الدايم عن سعادتها بتولي رئاسة مجلس أمناء الملتقي الذي تم الإعلان عنه اوائل يوليو الجاري والذي يعد حدثا ً وفعالية فريدة من نوعها، كونه يتضمن مشاركات عربية ودولية، وينظم ورشا ومسابقات، وأطر فكرية وفنية احتفاءا بفن الحكي.



تفاصيل “ملتقي القاهرة الدولي لفن الحكي”

يذكر أن الملتقي ينطلق تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمبادرة من صناعه، الكاتب والإعلامي د.محمد فتحي - أمين عام مجلس أمناء الملتقي، المخرج عادل حسان،رئيس الملتقي، الفنان والحكاء المصري محمد عبدالفتاح "كالا" المدير الفني، والفنانة والناشطة الثقافية مني سليمان مديرا تنفيذيا.



ويقام الملتقي من خلال شراكة بين مؤسسات "إسمعونا "و "بيت الحواديت "و "وصلة للفنون" مستفيدا من إمكانيات هذه المؤسسات لصناعة حدث فريد،تتوزع أنشطته وفعالياته على خمس محافظات هي القاهرة،الفيوم،،البحيرة وسوهاج والاسماعيلية.