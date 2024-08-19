نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حل أزمتها الأخيرة.. هيفاء وهبي تعود لنشاطها الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحفلات موسم الصيف، تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لإحياء أولى حفلاتها في مصر يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري بمحافظة كفر الشيخ، حيث يعد هذا الحفل الأول لها بعد رفع إيقافها عن التمثيل والغناء بمصر.

وروّجت هيفاء وهبي، للحفل عن طريق نشر بوستر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام»: «جمهوري الغالي في مصر الحبيبة، ملتقانا في كفر الشيخ، لنغني ونفرح».

ومن جانب آخر، انتهت أزمة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في مصر بشكل نهائي بعد التصالح بينها وبين شركة "الريماس" للإنتاج الفني التي كانت قد قدمت شكوى ضدها وأيضًا انتهاء الأزمة بينها وبين منظم الحفلات ياسر الحريري.

التصالح بين هيفاء وهبي وياسر الحريري



وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن انتهاء الأزمة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، والتي نشأت بسبب خلاف حول حفل أقيم في الساحل الشمالي. تم التوصل إلى تصالح بين الطرفين، مما أدى إلى إنهاء النزاع.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا أكدت فيه إلغاء قرار منع إصدار تصاريح العمل لهيفاء وهبي في مصر، مؤكدة أن الفنانة الآن لديها كامل الحقوق لممارسة نشاطها الفني والحصول على التصاريح اللازمة للعمل داخل البلاد.

رفع الإيقاف من نقابة المهن التمثيلية



كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن رفع الإيقاف عن هيفاء وهبي بعد انتهاء أزمتها مع شركة "الريماس" للتصالح بينهما وتم التنازل وديًا عن الشكوى التي كانت مقدمة ضدها من قبل الشركة، مما يسمح لها بمزاولة أنشطتها الفنية بشكل طبيعي.