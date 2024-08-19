نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صيام: 'دخلت الفن بالصدفة ودوري في "جائنا البيان التالي" صفحة مضيئة في أرشيفي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أحمد صيام، أنه دخل الفن بالصدفة كونه لديه الرغبة في دخول الوسط الفني بسبب موهبته الذي رآها في عينه، حتى شاهده المخرج جلال الشرقاوي في آخر عام بالجامعة الدراسية وطلب منه أن يقدم في للمعهد العالي للفنون.

وتابع الفنان أحمد صيام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"كنت رايح مع أحد الزملاء.. فقاله أحمد مقدمش الورق، قالي هات الورق ومكانش معايا ورق خالص أقدم بيه، وعملتله إقرار إني قدمتله الورق ودخلت امتحن والحمد لله نجحت، ووقتها شافني نور الشريف وعملت معاه مسرحية وبعدها كملت في المعهد لحد ما وصلت للي أنا فيه".

وأشار أحمد صيام، إلى أن عمه سعد صيام أهم منتج تلفزيوني في الوطن العربي، ولم يطلب منه العمل في أي مسلسل أو فيلم، ولم يكتشف عمه كفنان سوى عندما عمل في شركة الإنتاج الخاص به.

وتحدث أحمد صيام، عن كواليس مشاركته في فيلم "يا أنا يا خالتي" مع الفنانة عبلة كامل، قائلا إنه سعيد للغاية عندما علم بالعمل معها كونها فنانة موهوبة، ولكن شعر بالحزن عندما عرف أنه دوره عبارة عن مشهد وكان يريد مغادرة اللوكيشن، مردفًا: "كنت رافض أعمل المشاهد ولحد دلوقتي رافض أشوفه مش علشان حجم الدور لكن لقيت الدور مش مؤثر".

وأختتم الفنان أحمد صيام حديثه قائلًا: "أنا عملت دور بسيط في فيلم جائنا البيان التالي، والمشهد ده صفحة منوره في السي في بتاعي لأن الدور ليه قيمة ومعني.. لكن اللي في خالتي فرنسا راجل دجال واتعمل بشكل مش كويس وأنا مكنتش كويس في الدور".

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

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