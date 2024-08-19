"مكانش حلو".. أحمد صيام يعلق على رأي نادية الجندي في مسلسل "الباطنية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان أحمد صيام، عن الصراع القائم بين الفنانة غادة عبدالرازق ونادية الجندي بسبب "الباطنية" حيث قدمت كل منهما العمل في مسلسل والأخرى في فيلم سينمائي، موضحًا أن تلك التجربة لن تتكرر مرة أخرى.

وتابع الفنان أحمد صيام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"العمل نجح سواء في الدراما أو السينما، بس المسلسل بيكون فيه وقت كفاية أنه يناقش القضية والتفاصيل اللي موجودة في الحياة عن السينما، ورأي نادية الجندي لما قالت أن المسلسل تشويه للفيلم ومحقق نفس نجاح فيلمها، هي حرة في رأيها ويحترم عليه والمؤلف هو نفس الشخص في العملين وميقدرش يقول مين فيهم نجح اكتر من التاني".

وأشار أحمد صيام، إلى أنه يرفض التدخل في إختيارات ابنته بسنت صيام في أعمالها، لكنه قام بتربيتها على أكمل وجه وينصحها في أشياء معينة لها علاقة بالتربية.

وأوضح "صيام"، أنه رفض تقديم دور شاذ جنسيا في عمل فني، لأنه يرى أن الفن اختيارات متنوعة، وشاهد دور خالد الصاوي في فيلم عمارة يعقوبيان وقدم الشخصية بشكل جيد، ولكنه في مرحلة ثانية وعندما سأله أحد الصحفيين لو عاد بك الزمن مرة أخرى هل ستقدم تلك الشخصية!؟ ولكنه أجاب بقول لا.



وأختتم أحمد صيام، حديثه أنه لا يزال عند قراره لأن الدور ليس مناسبًا له من حيث الصوت والشكل والسن، ولا يستطيع أن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص أو يراهم في الحياة.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.