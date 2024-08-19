أحمد صيام: 'معملتش فلوس من الفن وعمري ما قولت كلمة بحبك غير لـ زوجتي'

القاهرة - محمد ابراهيم -





قال الفنان أحمد صيام، أن زوجته الفنانة رانيا فتح الله، لها فضل كبير عليه خلال مشواره حيث وقفت بجواره وقدمت دعم كبير له، وتحملت أوضاعه المادية في أصعب الظروف.

وتابع الفنان أحمد صيام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنه تزوج رانيا فتح الله بعد قصة حب لم تكن طويلة ولكن كانت صادقة، ولم يعتقد أنه في يوم من الأيام قال لامرأة أنه يحبها أو واعدها بالزواج، مردفًا: "أول واحده حبيتها في حياتي هي رانيا وعمري ما قولت لست أنا بحبك أو عاوز اتجوزك غير مراتي".

وأشار أحمد صيام، إلى أنه لم يحقق ثروة من وراء عمله بالفن لأنه لم ينشغل بذلك الأمر، ولكن ما يهمه هو شكل الدور، معقبا: "الفلوس اتعملت علشان نعيش بيها مش علشان نعيش ليها.. ميبقاش معايا فلوس في البنك ومش عارف أستمتع بيها".

وتحدث أحمد صيام، عن الفنان ريهام حجاج وياسمين صبري، بشأن المنافسة بينهما وهو شيء يحترم، ولا يوجد صراع بينهما حسبما قال البعض أو تكره كل فنانة الأخرى، حسبما أشيع داخل الوسط الفني وعملت مع كل منهما، ولكن كل منهما تحب أن تكون ناجحه في عملها عن غيرها وهو أمر مشروع.

وأختتم أحمد صيام، أنه عمل مع ريهام حجاج منذ بداية عملها بالوسط الفني حتى وقتنا الحالي ولم تتغير وتجتهد على نفسها، معلقًا: "ريهام حجاج بتشتغل على نفسها وبتكافح وتعافر وبتبقى عاوزه تعيد المشهد ده وتطلب من المخرج أنه يقولها ويوجها في كل حاجه، وياسمين صبري شاطرة وكواليسها هايلة فوق الوصف وهي مشروع نجمة كبيرة".

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.