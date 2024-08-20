نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال بيوم ميلاده واستجابة لـ أمرأة قعيدة.. تفاصيل مواقف تامر حسني بشبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يتمتع تامر حسني بحالة استثنائية من حب الجمهور بمختلف الأعمار وشهد مشواره الفني على عدة مواقف تبرز تلك المحبة مع الجمهور وشعبيته الجماهيرية.

ومن أحدث تلك المواقف التفاف الجمهور حوله للأحتفال بعيد ميلاده في منطقة شبرا وروض الفرج أثناء تصويره لمشاهد فيلمه "ري ستارت" الذي من المتوقع عرضه خلال موسم رأس السنة.



تامر حسني واستجابة طلبات الجمهور



كما يعرف أيضًا عن تامر حسني منذ بداية رحلة نجاحه على الاستماع للجمهور والاستجابة لمطالبهم دومًا، وهو ما حصل مع أمرأة مسنة في منطقة روض الفرج عندما طلبت منه الصعود لها لإلقاء السلام عليه وبالفعل صعد تامر حسني كما التقط الصور التذكارية مع سكان العمارة.

تفاصيل ري ستارت



فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل فيلم ري ستارت



يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض



عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x