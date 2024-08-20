فن ومشاهير

أبطال "المدرسة" يحتفلون بكواليس الفيلم (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال "المدرسة" يحتفلون بكواليس الفيلم (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل أبطال فيلم "المدرسة" بكواليس التصوير وقاموا بتقطيع التورته والتقاط بعض الصور معها وكان نفس اليوم الذي جمع ابطال العمل بالصحفيين والمصورين لعمل لقاءات صحفية. 

 

 أيضًا استعان فريق العمل بالجمهور والاعلاميين الحضور لاستكمال مشهد من مشاهد الفيلم وكان للمطرب ايساف وهو أحد أبطال الفيلم. 

 

وتمت الاستعانة بالعشرات من المجاميع لتصوير مشهد حفل يقام في المدرسة ويؤديه المطرب إيساف الذي يشارك في العمل،  وتم إعادة المشهد ما يقرب من ثلاث مرات بناء على تعليمات مخرج العمل. 

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وحضر الاحتفال من أبطال العمل الفنانة حوريه فرغلي والفنان ايساف والفنان ميدو فايد والفنان طارق النهري والفنان احمد عبد الله محمود والفنان محمود فارس. 

 

 

وتدور أحداث فيلم "المدرسة" فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها.

 

 

 

جدير بالذكر بأن فيلم "المدرسة" وهو بطولة جماعية وعلى رأسهم: النجمان حورية فرغلى وإيساف وآخرين وسيتم الإعلان عن باقي النجوم تباعًا، وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحدينى.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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