نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. حمزة نمرة يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات في "واحد من الناس" الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المطرب حمزة نمرة ضيفا في برنامج "واحد من الناس" التي يقدمها الإعلامي عمرو الليثي، ومن المقرر عرضها يوم الخميس عبر قناة الحياة، وذلك بعد غياب طويل عن الشاشة.

وسيشارك نمرة لأول مرة قصص أغانيه وأسرار نجاحها، بالإضافة إلى أداء مجموعة من أجمل وأحدث أعماله، وتُعرض الحلقة على قناة «الحياة» يوم الخميس المقبل.

يتحدث الفنان حمزة نمرة خلال اللقاء عن رأيه في تجربته بغناء تتر مسلسل "سر إلهي"، الذي عُرض في رمضان الماضي، كما يستعرض أبرز الحفلات التي قدمها داخل مصر وخارجها. يكشف أيضًا عن أسلوبه المميز في اختيار أغانيه واختلاف لونها عن السائد، مع الإشارة إلى النجاح الهائل لأغنيته "داري يا قلبي"، التي تجاوزت مشاهداتها ربع مليار.

بالإضافة إلى ذلك، تتناول الحلقة جوانب من حياته الشخصية، مثل علاقته بوالده ودعمه له في مسيرته الفنية، وعلاقته بزوجته وأبنائة، ما يُدلي برأيه في أغاني المهرجانات والموسيقى الشعبية.

أخر اعمال حمزة نمرة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حمزة نمرة أغنية يا سفينة والتي احتلت المركز الثالث على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بنسب مشاهدة مرتفعة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

كلمات أغنية ياسفينة

وتقول كلمات الأغنية: “بوصلة شاكك في اتجاهها دوامات في البحر جاية واللي بيطمن لي قلبي في السفر صورتك معايا توهة والمشهد ضبابي كل مدى الليل يليل يمكن الحيلة قليلة بس أملي مش قليل رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة بكرة مش مضمون وأصلا النهار ده حيرة أكثر هو قلقي من نصيبي عمره قدم ولا أخر دفة المركب يا دايرة كعبي طول العمر داير آه يا قبطان روحه حايرة كل رحلة وليها آخر رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة وصليني يا موجة