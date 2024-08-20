آخرها مسلسل "عمر أفندي".. رحلات سرية عبر الزمن بين كل عصر وجيل

القاهرة - محمد ابراهيم - توجهت العديد من المسلسلات الحديثة إلى استكشاف فترات زمنية متنوعة، من العصور التاريخية والقديمة إلى فترة التسعينيات وأواخر الثمانينيات، وهي الفترة الذهبية للدراما، وصولًا إلى القرن الواحد والعشرين. تتميز هذه المسلسلات بجودة الكتابة والتنفيذ والأداء التمثيلي، إذ تبرز بتناولها لأفكار غير تقليدية وتقديمها بأساليب مبتكرة، مما يدهش المشاهدين والجمهور عند عرضها على الشاشة.

مسلسل عصفور النار

من أبرز الأعمال الدرامية في العصر الذهبي هو مسلسل "عصفور النار"، الذي كتبه أسامة أنور عكاشة وقام ببطولته عبدالله محمود وفردوس عبدالحميد ومحمود مرسي. يروي المسلسل قصة "صقر الحلواني"، الذي يطمح إلى منصب أخيه "صادق" كعمدة قرية الحلوانية، بسبب شغفه بالمال والسلطة. بعد وفاة "صادق" برصاصة طائشة، يتولى "صقر" العمودية ويستبد بها بشكل جائر.

مسلسل حديث الصباح والمساء

يُعتبر مسلسل "حديث الصباح والمساء" من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ الدراما المصرية، حيث كتبه الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويروي المسلسل تاريخ مصر خلال الفترة من 1800 إلى 1910، ويتناول فلسفة الحياة والموت بالإضافة إلى طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تلك الحقبة، ويشارك في بطولته ليلى علوي، سوسن بدر، دلال عبدالعزيز، منة شلبي، وأحمد الفيشاوي، وقد قام محسن زايد بكتابة المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار، فيما أخرج العمل أحمد صقر.

مسلسل العائلة

قدمت الدراما في فترة التسعينيات مجموعة متميزة من الأعمال، من أبرزها مسلسل "العائلة"، تدور أحداث المسلسل خلال فترة حرب الاستنزاف، مستعرضًا الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تلتها، ويناقش قضايا سياسية وكيفية التصدي للفكر الإرهابي المتطرف.

شارك في بطولة المسلسل محمود مرسي، خيرية أحمد، عبدالمنعم مدبولي، ليلى علوي، أحمد راتب، محمد رياض، سناء يونس، أمل رزق، منى زكي، طارق لطفي، فريدة سيف النصر، عزت أبوعوف، سيد زيان، وجمال عبدالناصر.

مسلسل الصفارة

يعتبر مسلسل "الصفارة" من أبرز مسلسلات رمضان 2023 التي تتناول موضوع التلاعب بالزمن، تدور أحداثه حول الفنان أحمد أمين، الذي يستخدم صفارة للانتقال بين العصور القديمة، يشارك في بطولة المسلسل طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، ومحمود البزاوي، وقد تولت ورشة كتابة مكونة من سارة هجرس وشريف عبدالفتاح كتابة السيناريو، بينما أخرجه علاء إسماعيل.

مسلسل جت سليمة

من بين مسلسلات رمضان 2023 التي تتناول ظاهرة السفر عبر الزمن، يبرز مسلسل "جت سليمة" للفنانة دنيا سمير غانم، وفي هذا العمل، تنقل دنيا بين فصول السنة عبر الزمن بأسلوب كوميدي، ويمثل المسلسل عودة دنيا إلى دراما رمضان بعد غياب دام ثلاث سنوات.

مسلسل سره الباتع

أما مسلسل "سره الباتع"، فيأخذنا في رحلة تاريخية مثيرة عبر الزمن من خلال شخصيتين، أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني، ويربط بين الحاضر والماضي بتفاصيل تاريخية من أيام الحملة الفرنسية ونابليون بونابرت على مصر.

مسلسل عمر أفندي

واخيرا.. مسلسل "عمر أفندي"، يلعب الفنان أحمد حاتم دور شخصية تعيش في الحاضر، لكنه بعد وفاة والده يكتشف وسيلة للعودة إلى الأربعينيات من القرن الماضي، وهناك، يجد نفسه ويكتشف حبه في شخصية زيزي، التي تؤدي دورها الفنانة آية سماحة. يتنقل عمر بين الحاضر والماضي، وتدور أحداث المسلسل بمشاركة آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، ومحمود حافظ. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.