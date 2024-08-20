الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تشارك في احتفاء الشركة المتحدة بأبطال الأولمبياد تحت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة، أحيت الفرقة المصرية للموسيقي والغناء حفل "ليلة الأبطال"، والتي جاءت في إطار احتفاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأبطال الأولمبياد المصريين الفائزين والمشاركين في أولمبياد باريس، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء عددًا من الأغنيات الوطنية مثل "يا حبيبتي يا مصر" وغيرها، في حضور أبطال الأولمبياد أحمد الجندي، وسارة سمير، ومحمد جبر، وعبد اللطيف منيع، وكريم أبو كحلة، ومحمد السيد.

وحرصت قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى رأسهم الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ومحمد يحيى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، على التقاط صور تذكارية مع الأبطال على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.