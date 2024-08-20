بعد مسلسل "صوت وصورة".. صدقي صخر وعمرو وهبة يتعاونان في عمل فني جديد (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان صدقي صخر عن أحدث أعماله الفنية، والتي تحمل إسم "رقم سري"، بالتعاون مع الفنان عمرو وهبة، وذلك بعد النجاح الذي حققه الثنائي في مسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وكشف "صخر" عن ذلك الأمر، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة تجمعه بـ عمرو وهبة، وعلق عليها قائلا: "المتر لطفى ووافى الاسيستانت رجعو اتجمعو..يبقى اكيد فى قضيه جديدة، رقم سري".

منشور صدقي صخر

تفاصيل مسلسل "صوت وصورة"

والجدير بالذكر أن الفنان صدقي صخر، شارك في مسلسل "صوت وصورة"، بطولة حنان مطاوع، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it، ودارات أحداثه حول رضوى بنت الطبقة الفقيرة التي تحاول العثور على فرصة عمل أفضل لمساعدة زوجها في سداد ديونه، فتلتحق بالعمل لدى طبيب أسنان معروف، سرعان ما يحاول التحرش بها فتُقرر الإبلاغ عنه، لكنه يستغل نفوذه وأمواله لنفي الاتهامات عنه واتهامها بالكذب والتشهير به.

آخر أعمال صدقي صخر

ويذكر أن الفنان صدقي صخر شارك في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال، الأول مسلسل "فراولة"، وقدم شخصية إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

والثاني مسلسل "كامل العدد + 1"، حيث قدم صخر شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وايضا مسلسل "لانش بوكس"، وقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل أمريكي، وهو من بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.