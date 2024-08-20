اخبار مش حلوة عن محمد منير يعلن عنها طبيب الخاص وطلب عاجل بسفره لألمانيا

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رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان محمد منير، تأجيل حفله في الإسكندرية المقرر له يوم 22 أغسطس لأجل غير مسمى.

موعد الحفل الجديد قريبا

وكتب منير عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام: نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم لأسباب طارئة والذي سيقام يوم 22 أغسطس بحديقة أنطونيادس بالإسكندرية وسيتم الإعلان عن موعد الحفل الجديد قريبا.

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