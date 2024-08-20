فرقة المصرية للموسيقى والغناء تحتفي بأبطال الأولمبياد بمهرجان العلمين

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، حفل "ليلة الأبطال"، حيث احتفلت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بأبطال الأولمبياد المصريين الفائزين والمشاركين في أولمبياد باريس الأخيرة.

الحفل كان برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وضمن المشاركة الحافلة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

أداء فني مميز وتكريم الأبطال

قدمت الفرقة بقيادة المايسترو د. مازن دراز عددًا من الأغاني الوطنية مثل "يا حبيبتي يا مصر"، وسط تفاعل كبير من الحضور، الذي ضم أبطال الأولمبياد أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع وكريم أبو كحلة.

كما شهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد يحيى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.

تنظيم الحفل والإدارات المشاركة

العرض الفني تم تنفيذه من قبل الإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم. يأتي ذلك ضمن برنامج حافل بعروض فرق قصور الثقافة من مختلف المحافظات، بإشراف الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

مهرجان العلمين: الفعالية الأكبر في الشرق الأوسط

يعد "مهرجان العلمين" الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، حيث يشهد هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية. تشمل الفعاليات أنشطة مخصصة للأطفال، ومعارض للحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات موسيقية وعروض فلكلورية، مما يجعله مقصدًا سياحيًا هامًا لآلاف الزوار من مصر والعالم.