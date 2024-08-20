نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيهاب فهمي يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان إيهاب فهمي، تريند جوجل، بعدما أعرب عن حزنه بسبب وفاة والد زوجته، حيث شارك جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" ببالغ الحزن والأسى، أودع اليوم والد زوجتي الحبيبة يسرا الحاج وجيه عثمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، سوف تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".



تعليقات الجمهور على منشور إيهاب فهمي

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إيهاب فهمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي في مسلسل "وبينا ميعاد 2"، الذي عرض مؤخرًا على قناة DMC، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وآخرين

