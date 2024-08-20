نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط إقبال كبير.. فلكلور العريش وعروض التنورة في الأسبوع السادس لقصور الثقافة بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برنامج مشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العلمين في نسخته الثانية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من العروض الفنية لفرقتي العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية.

تفاعل جماهيري وحضور رسمي

بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهد الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة فقرات فنية رائعة قدمتها فرق قصور الثقافة.

عروض التنورة والتراث السيناوي

قدمت فرقة التنورة التراثية للفنون الشعبية بقيادة محمد صلاح مجموعة من الفقرات الاستعراضية المبهرة، فيما شاركت فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة سامح الكاشف برقصات فلكلورية تعكس التراث السيناوي.

تنظيم وإشراف متكامل

العروض جاءت تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، برئاسة الفنان محمد حجاج، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

تنوع الفعاليات وإقبال جماهيري

يتميز مهرجان العلمين هذا العام بفعاليات جديدة ومتنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تشمل أنشطة مخصصة للأطفال، ومعارض للحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات موسيقية وعروض فلكلورية، مما يجذب جمهورا واسعا ويحقق تفاعلا جماهيريا كبيرا.