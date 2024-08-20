انت الأن تتابع خبر بعد تعرضه للسخرية .. لمجرد ارتدى جلباب مغربي وليس فستان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بفيديو متداول للفنان لمغربي سعد لمجرد خلال إحدى الحفلات الغنائية وهو يرتدي لباسًا تقليديًا مغربيًا، الأمر الذي تناوله الجمهور بأنه مادة للسخرية دون معرفة طبيعة اللباس.



وجاءت التعليقات بأن سعد، "أطلّ بفستان خلال إحيائه حفلاً"، الى جانب تعليقات أخرى احتوت على عبارات سخرية وتهكم، وهذا الأمر لم يقتصر على لمجرد بل أحدث موجة غضب لدى الجمهور المغربي الذي اعتبر التعليقات مهينة لتراثه ولباسه التقليدي.



والفيديو الذي انتشر للفنان سعد لمجرد يعود للعام 2021، حينما أحيا حفلاً في القرية العالمية في دبي .