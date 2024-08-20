بعد حجبها.. شيرين عبد الوهاب تسترد أغنية "هنحتفل"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن تعيد أغنيتها "هنحتفل"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، بعد حذفها من عدة أيام من قِبل شركة روتانا، نظرًا للخلافات بينهما.

أغنية «بتمنى أنساك»

وفي وقت لاحق بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا، طرح الملحن عزيز الشافعي، أغنية «بتمنى أنساك» عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد حذف الأغنية من موقع «يوتيوب» بسبب حقوق الملكية، بعدما طرحتها.

شيرين عبد الوهاب: "أنا بتاعت الناس كلها.. وازاي نجمة في في مكانتي الدولية مينزلهاش ألبوم"

ومن جانبها، عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن غضبها الشديد وحزنها بعد تصريحات المستشار القانوني لـ شركة روتانا، رضا صقر، وكشفت عن تفاصيل جديدة حول أزمتها مع الشركة، وذلك بعد حذف أغانيها التي طرحتها أمس على قناتها الجديدة على يوتيوب وهما “بتمنى أنساك - واللي يقابل حبيبي” والتي حققا نجاحًا هائلًا فور طرحها.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “هل هو مش حرام أني أسلم الأغاني من 4 سنين ومتنزلش، هتقولي سلمتيهم إزاي، أقولهم بدليل أن في 3 أغاني نزلوا، وهما “كلها غيرانة، ومش قد الهوا وخصمت النوم” جابوهم منين، ثم إحنا متفقين أن الأغاني كلها تنزل ألبوم، وفجأة الألبوم نزل سينجل، كل أغنية لوحدها، ولما كلمت ممثل الشركة أقوله ليه الأغاني منزلتش يا فندم، يقولي إحنا عايزين حصري حفلات، وأنا مينفعش في مكانتي دي أكون حصري لحد، أنا بتاعت الناس كلها”.

وتابعت شيرين: “إزاي فنانة ونجمة في حجمي الفني ومكانتي الدولية، تقعد 5 أو 6 سنين مينزلهاش ألبوم، حضرتك مسألتش نفسك ليه؟ ليه مسألتش الشركة هي شيرين غلطت في أيه؟ دا لما فيه واحد عندي غلط وبعت الأغاني لـ منصة موسيقية أنا طردته وطلبت من روتانا أنهم يخاطبوا الشركة دي عشان يسحبوا الأغنية ويبعتلهم إنذار، واللي حصل أنهم بعتولي أنا الإنظار مع إن مفيش ورقة تقول أني موافقة على كده”.

بيان شركة روتانا

وكانت قد أصدرت روتانا بيانًا جاء فيه: "أخلّت الفنانة بالتزامها العقدي مع الشركة، وترتب عليه اللجوء للقضاء، وصدر الحكم بإلزام الفنانة بشرط جزائي (8) ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد القائم والساري حتى تاريخه مع الشركة، والفنانة استلمت 570 ألف دولار منذ خمس سنوات وتحاول التنصل من رد الأموال وترفض تنفيذ العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها".