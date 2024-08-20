خالد جلال يشهد إنطلاق فعاليات برنامج ”صيف الإنتاج الثقافى”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 02:37 مساءً - عامر التونى يشدو بالأشعار الصوفية فى أولى ليالى "صيف الإنتاج الثقافى" بساحة الهناجر .

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إنطلاق فعاليات برنامج "صيف قطاع الإنتاج"، أمس الاثنين على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا " .

حيث أحيا الفنان "عامر التونى"، أولى ليالى برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وذلك بمصاحبة فرقته "المولوية" وتغنى التونى بكلمات لشعراء الصوفية الأوائل أمثال ابن الفارض والحلاج وأبو مدين الغوث والسهروردى، منها " لامونى، هامت الأرواح، قلبى يحدثنى" .

يستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى ٣١ أغسطس الجارى بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، ومن المقرر أن يحيى الفنان "على الهلباوى" الليلة الثانية للبرنامج اليوم الثلاثاء، كما تحيى الفنانة "آية عبدالله" الليلة الثالثة للبرنامج يوم ٢١ أغسطس .

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى البرنامج من خلال استعراضات لأعرق فرقه الفنية، حيث تحيى فرقة "رضا للفنون الشعبية" حفل يومى ٢٢ و٢٦ أغسطس، وتحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل يومى ٢٣ و٢٩ أغسطس .

كما يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فى برنامج صيف الإنتاج الثقافى من خلال فرقته الموسيقية، حيث تحيى الفرقة حفل يوم ٢٤ أغسطس وتقدم مجموعة متميزة من الفقرات الموسيقية والغنائية .

ويحيى الفنان "ماهر محمود" حفل الليلة السابعة للبرنامج يوم ٢٥ أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة محمد على" حفل الليلة التاسعة للبرنامج يوم ٢٧ أغسطس، كما يحيى الفنان "على الألفى" حفل الليلة العاشرة من البرنامج يوم ٢٨ أغسطس، وتحيى الفنانة " فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم ٣٠ أغسطس .

تختتم فعاليات الليلة ال١٣ لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوم ٣١ أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية .