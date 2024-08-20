سامر إسماعيل يدفع ثمن أخطاء والده في أولى حلقات مسلسل العميل

القاهرة - محمد ابراهيم - يدفع سامر إسماعيل عواقب أفعال والده، وذلك من خلال دوره الجديد في مسلسل العميل، حيث يتعرض للعديد من الأحداث المشوقة التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

تفاصيل شخصية سامر إسماعيل في مسلسل العميل



يجسد سامر إسماعيل دور أمير، الشاب الطموح الذي كان يحلم بأن يصبح شرطيًا، ولكن لم تكن الأمور في صالحه، مع بداية أحداث المسلسل يجد نفسه مضطرًا لدفع ثمن أخطاء والده، ليتم تسريحه من الخدمة ويشعل ذلك فيه رغبة الانتقام من قائده، حيث تعتبر هذه نقطة تحول في حياته. هل سيظل أمير مقيدًا بماضيه، أم سيتمكن من تجاوزه؟

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حول رحلة معقدة للأخوين أمير ووسام، اللذان يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية. بينما أخوه وسام، الذي اختُطف عندما كان طفلًا، يكبر ليصبح جزءًا من نفس العصابة. دون علمهما يعمل الأخوان معًا ويتشابك مصيرهما في إطار مثير مليء بالتشويق.

أبطال مسلسل العميل



مسلسل العميل بطولة سامر إسماعيل، وسام فارس، يارا صبري، أيمن زيدان ومجموعة من النجوم الشباب، ويعرض حصريًا على منصة شاهد، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "في الداخل".