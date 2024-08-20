نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب تحذر جمهورها.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تحذير عاجل وجهته الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها، حذرت من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على يوتيوب.

شيرين عبد الوهاب تؤكد: الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها

وأوضحت شيرين في بيان رسمي نشرته على حساباتها الجديدة، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها. وأكدت أن أي أغاني أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل أغنية "بتمنى انساك" والأغاني الجديدة التي من المقرر نشرها، ليس لها علاقة بها.

شيرين عبد الوهاب تدعو جمهورها لعدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات

ودعت شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تمتلك السيطرة عليها وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني.