نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور تخطف الأنظار من أمام الأهرامات في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الصور وهي أمام الأهرامات، حيث ارتدت فستان بينك مع تسريحة شعر كعكة مع مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

أعمال رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور في عدة أعمال منها: فيلم حلم عزيز، كريمة كريمة، كلمة حق، طيارة ورق، في مهب الريح، السيدة الاولى، حارة اليهود، سبع أرواح، الخروج، وضع أمني، أنا شهيره انا الخائن، اختفاء، ضد مجهول، ابن أصول، دفعة القاهرة، إسود فاتح، حي السيدة زينب، القاتل الذي أحبني، مستر إكس.



أحدث أعمال رانيا منصور



ومن ناحية أخرى، يعد مسلسل "الوصفة السحرية" هو أحدث أعمال رانيا منصور، المسلسل من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ولقاء سويدان وسلوي عثمان ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم، ومن المقرر عرضه بداية الأسبوع الأول من الشهر المقبل على مجموعة قنوات dmc العامة والدراما، بالإضافة إلى منصة watch it.

فيلم ري ستارت

وأيضًا تشارك في فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال رانيا منصور

كان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، وبطولة هانى رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنياماهر، ياسر فرج، وايضا مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس،حجاج عبدالعظيم، سامية الطرابلسى،غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلى.