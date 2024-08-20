نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر تهنئ تامر حسني بعيد ميلاده.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة نهال عنبر على تهنئة الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده، وذلك بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام “، عبر خاصية ستوري”.

وعلقت “نهال” على الصورة قائلة:"كل سنة وانت طيب يا تامر ربنا يوفقك يا فنان دايما في نجاح".

أحدث أعمال نهال عنبر

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة نهال عنبر، في مسلسل غموض، حيث احتفل صناعه بتصوير أول مشاهده منذ يومين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تأليف فتحي الجندي، تجسد دور خالة الفنانة إلهام عبد البديع خلال أحداث العمل.

آخر أعمال نهال عنبر

وكان آخر أعمال نهال عنبر هو مسلسل دون سابق إنذار، والعمل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

وأيضا مسرحية عفاريت عليك مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة" والمسرحية كوميدية وتقدم باللهجة العامية المصرية، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب نهال عنبر، كل من، منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيڤين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب.

ومسلسل عودة البارون الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.

نهال عنبر وسبب خضوعها لعملية في الكتف

وكانت تعرضت نهال عنبر للسقوط في إحدى جولاتها مع مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية من أعلى الدرج على كتفي، واكتشفت بعدها أصيبت بالقطع الجزئي في وتر الكتف الذي دعا إلى خضوعها لتلك الرحلة الطبية العلاجية، وقالت عنبر ان تلك العملية الجراحية تعد الثانية في نفس الكتف، حيث مر نحو 11 شهرًا على محاولة علاجه بالطرق الطبيعية، مشيرة إلى أن الاطباء اكدو لها ضرورة استكمال العلاج "بالمنظار".