وزير الثقافة يلتقي سفير كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون والتنسيق للاحتفاء بمرور ثلاثين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:31 مساءً - استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السيد كيم يونغ هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك، والتنسيق بشأن الإعداد لفعاليات الاحتفاء بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية الثنائية.

حيث تناول اللقاء، مناقشة الفرص المتاحة لدعم الشراكة بين مصر، وكوريا الجنوبية، في المجالات الثقافية والفنية، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية التي تُنظمها وزارة الثقافة، وآليات الاستثمار الأمثل لما تملكه البلدان من مقومات حضارية وإبداعية.

حيث أكد وزير الثقافة، على أهمية دعم العلاقات الثقافية بين البلدين، تفعيلًا لاستراتيجية الدولة المصرية الهادفة للانفتاح على مختلف الثقافات، والاستثمار الأمثل للقوى الناعمة في هذا الصدد.

وأشار الوزير، إلى الإقبال الكبير للشباب المصري على الثقافة الكورية، خاصةً "الدراما" و"الأفلام" و"الأنمي"، مشددًا على وجود نقاط مشتركة عديدة بين الثقافتين تفتح آفاقًا واسعة للتعاون".

ومن جانبه، أعرب السفير الكوري، عن سعادته بما تشهده العلاقات الثنائية من تطورٍ ملحوظٍ، مشيرًا إلى العديد من اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن التعاون الثقافي يُمثل محورًا أساسيًا لتوطيد هذه العلاقات، ويتجلى ذلك في إقبال الشباب المصري على المركز الثقافي الكوري لتعلم اللغة، والحصول على منح دراسية".

مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد تتويج هذا التعاون من خلال الاحتفال في أبريل 2025، بمرور 30 ‏عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الكورية.