نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة إبراهيم لـ دوت الخليج الفني: "أغنية كاريزمتك عرضتها عليا شركة الإنتاج وأنا حبيت الفكرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة غادة إبراهيم للدخول إلى عالم الغناء بـ أغنية "كاريزمتك" والتي من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، وتواصل دوت الخليج الفني مع الفنانة غادة إبراهيم وسؤالها عن التجربة

غادة إبراهيم

غادة إبراهيم: شركة الأنتاج عرضت الفكرة عليا وأنا حبيتها

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات خاصة للفجر الفني:" شركة الإنتاج عرضت عليا يعملوا لى اغنية عشان التريند بتاعى "انا كاريزماتيك" مسمع جدا وفنانين كتير وجمهور عملوه فيديوهات على التيك توك وعلى السوشيال ميديا

وأنا حبيت الفكرة جدا، وعملنا اغنية كاريزماتيك".

تفاصيل أغنية كاريزماتيك:

وفي سياق آخر اغنية كاريزماتيك كلمات حمدى نوار ألحان وتوزيع فادى نجيب، توزيع موسيقى وميكساج محمد حسنى

انتاج شركة فلوريدا للإنتاج الفني.

ويقول مقطع من الأغنية:" كاريزما كاريزما كاريزماتيك

شاور تلاقيني براند ولوك على الفيس بوك وعلى التيك توك

وإللى ف قلبى على لسانى، عفوية جدا أتوماتيك أنا كاريزما كاريزماتيك، عفوية جدا وأورجانيك كاريزما كاريزما

كاريزماتيك.

غادة إبراهيم

يذكر أن عرض مؤخرًا لـ غادة إبراهيم مسرحية "مجلس العقلاء"، ويشارك في بطولتها كل من الفنانة غادة إبراهيم، رضا حامد، محمد شلش، عبد السلام الدهشان، سعيد المختار، رحاب الغراوي، خالد محروس، محمود عامر، عبير مكاوي، أيمن إسماعيل، محمد عابدين، وتأليف وأشعار أيمن حافظ واستعراض أشرف فؤاد، وألحان وتوزيع وليد خلف.