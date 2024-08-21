فن ومشاهير

كامل العدد.. دينا الوديدي تشعل حفل القلعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل العدد.. دينا الوديدي تشعل حفل القلعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات حفل الفنانة دينا الوديدي بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ وهى الحفلة الثانية من الليلة السادسة من المهرجان. 

51f3a99d59.jpg
6f13c5fb99.jpg

وشهدت الحفلة إقبالًا جماهيريًا كبير ورفعت لافتة كامل العدد بعد حفل الفنان حمزة نمرة التى أقُيمت مساء أول أمس.  

و غنت دينا باقة من أغانيها المميزة  أبرزهم " سكون، تماثيل، بعد البيبان، المجد،وشوش الودع، بلالين،  السيرة الجزء الثانى، دواير، الكون، يا بدر، يا اللي معدي، أحسنلك تبعد، كتر الوجع، تدور وترجع، ويا جنوبي"، والله باقي."

0ce32ed9ec.jpg
5d848258dc.jpg
7b38fdd436.jpg
9db228d59b.jpg

و كان يسبقها المنشد محمود التهامى الذى قدم باقة من أناشيده المميزة أبرزها  “ البردة، قمر، قاضي الغرام، رسمتك يا حبيبى، تولى المصطفى امرى، أكاد من، صعايدة يا رسول الله، يا هو، طلع البدر البردة، قمر، قاضي الغرام، وغيرها.”

بالإضافة إلى نشيد والده عميد الإنشاد ياسين التهامى “ أكاد من فرط الجمال ” 

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا