نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل العدد.. دينا الوديدي تشعل حفل القلعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات حفل الفنانة دينا الوديدي بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ وهى الحفلة الثانية من الليلة السادسة من المهرجان.

وشهدت الحفلة إقبالًا جماهيريًا كبير ورفعت لافتة كامل العدد بعد حفل الفنان حمزة نمرة التى أقُيمت مساء أول أمس.

و غنت دينا باقة من أغانيها المميزة أبرزهم " سكون، تماثيل، بعد البيبان، المجد،وشوش الودع، بلالين، السيرة الجزء الثانى، دواير، الكون، يا بدر، يا اللي معدي، أحسنلك تبعد، كتر الوجع، تدور وترجع، ويا جنوبي"، والله باقي."

و كان يسبقها المنشد محمود التهامى الذى قدم باقة من أناشيده المميزة أبرزها “ البردة، قمر، قاضي الغرام، رسمتك يا حبيبى، تولى المصطفى امرى، أكاد من، صعايدة يا رسول الله، يا هو، طلع البدر البردة، قمر، قاضي الغرام، وغيرها.”

بالإضافة إلى نشيد والده عميد الإنشاد ياسين التهامى “ أكاد من فرط الجمال ”