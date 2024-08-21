نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تفوز بجائزة أفضل ممثلة دراما عن مسلسل "صيد العقارب" بملتقى التميز والإبداع العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على تقديم الشكر والتقدير والاحترام لجمهورها بسبب دعمهم لها بنجاحها ونجاح صيد العقارب، حيث شاركت جمهورها ببوستر الجائزة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:"جمهوري الكريم الغالي،انتو كل حاجه في الدنيا واحلي حاجه ربنا كرم الواحد بيها، تشجيعكو وحبكو خلو الواحد في اعلي مكانه شكرا من كل قلبي".



تعليقات الجمهور على منشور غادة عبد الرازق

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الملكة، دايما متميزة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال غادة عبد الرازق

والجدير بالذكر آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب، والتي حازت على إعجاب الجمهور.



أبطال مسلسل صيد العقارب



مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، أحمد ماهر رياض الخولى، محمود عبدالمغنى منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادى مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.