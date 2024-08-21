نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تيجي نسيب" لـ أنغام تجني 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة أنغام أحدث ألبوماتها الذي يحمل اسم "تيجي نسيب" وسرعان ما تصدر الألبوم موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت الفنانة أنغام إشادات واسعة من الجمهور على الألبوم وجميع أغنياته.

وتحتل الفنانة أنغام الآن التريند الثامن والعشرون بأغنية "تيجي نسيب" الذي كانت مفاجأة للجمهور لأن كاتبها هو الفنان أكرم حسني، وتستمر الأغنية في حصد المشاهدات العالية حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "تيجي نسيب" هي من كلمات أكرم حسني وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي.

كلمات أغنية "تيجي نسيب"

تيجي نسيب

تيجي نجبها في النصيب

تيجي نقول ما إحناش لبعض

وبينا بُعد تغيب وأغيب

تيجي نضيع

تيجي إحنا الإتنين نبيع

تيجي نعلق في المشانق

مين مخنوق مين اللي خانق

يلا نشهد الجميع

إحتمالات الفراق

كل يوم بتزيد ما بينا

حتى لحظات الإتفاق

بينا قلت سنة سنة

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

تيجي نسيب

ما تبصليش

في حاجات ما بتتحكيش

إبعد وروح دوس ع الجروح

موت في ناس علشان تعيش

مبروك عليك

مبروك اللمعة اللي في عينيك

مبروك خلاص إنت إنتصرت

وأنا إنهزمت وإنكسرت

وبإيديك حرام عليك

إحتمالات الفراق كل يوم بتزيد ما بينا

حتى لحظات الإتفاق بينا قلت سنة سنة

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

تيجي نسيب

تفاصيل ألبوم "تيجي نسيب"

يتكون الألبوم من 11 أغنية وتم طرحهم على طريقة الفيديو كليب، والـ 11 كليب من البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب

يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري