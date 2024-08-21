نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يحير جمهوره ببوستر جديد.. ما القصة ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قام النجم حسن الرداد بنشر صورة علي موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "وهو بوستر دعائي مشوق لعمل جديد عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

ظهر حسن الرداد بإطلالة صيفية وحير جمهوره بهذا البوستر وتساءل الجمهور هل اصيف أغنية جديدة أم فيلم جديد يحضر له أم مسلسل يستعد لتقديمه لموسم رمضان القادم؟

حلَّ حسن الرداد ضيفًا على برنامج حد النجوم، الُمذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية ريهام السهلي، وكشف خلال اللقاء عن سبب اتجاهه للغناء في أفلامه.

وقال الرداد: أحب التنوع والأعمال المختلفة، وهذا ما ظهر في فيلم زنقة ستات، خاصة مشهد بدلة الرقص، أما فكرة الغناء فتشجعت لها بسبب أعمال النجوم الكبار مثل عادل إمام وأحمد زكي، عندما شاهدتهم وهم يغنون في أفلامهم، حيث أعجبت بتنوعهم في أعمالهم الكوميدية.