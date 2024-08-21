محمود العسيلي يحصد إشادة جماهيرية لأغنية "١٠٠ حاجة و٥٠ "

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق المطرب محمود العسيلي نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "١٠٠ حاجة و٥٠ "، والتي طرحها عبر قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حظيت الأغنية بإشادة واسعة من الجمهور، الذين أثنوا على رسالتها الإيجابية والداعمة للفتيات ذوات القامة القصيرة.

وامتدح المعجبون أيضًا الأداء الغنائي المميز للعسيلي في الأغنية.

وأكد العسيلي أن الهدف من هذه الأغنية هو تعزيز الثقة بالنفس لدى البنات القصيرات وتشجيعهن على قبول أنفسهن وعدم الشعور بالنقص.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي حظيت بها الأغنية من الجمهور.



والأغنية من كلمات فلبينو، وألحان العسيلي.



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي: مية حاجة وخمسين حاجة سنتي لكن أول ما تخطي كل الناس قدامها توطي ده جمال يتفات له بلاد مش محتاجة كعب يعلي كعبها ع الكل معلي كل ما تقصر لها كام ملي تلقى جمالها في عينك زاد واسترها علينا يارب أصلها لازم تتحب لا ما تخشش بيه حربية بس تخش بسرعة القلب واسترها علينا يارب أصلها لازم تتحب لا ملهاش دي في كورة السلة ف بتتسلى ب ألفين شاب ومش فارقة معاها الطول ماهي واخدة مكانه قبول تدخل قلبك على طول من غير حجز ولا معاد أقصر مخلوقة في القرن بس تخلي الأجواء حر قادرة توقف كل السهرة".

"ومش فارقة معاها الطول ماهي واخدة مكانه قبول تدخل قلبك على طول من غير حجز ولا معاد أقصر مخلوقة في القرن بس تخلي الأجواء حر قادرة توقف كل السهرة على رجل كأنه حداد واسترها علينا يارب أصلها لازم تتحب لا متخشش بيه حربية بس تخش بسرعة القلب واسترها علينا يارب أصلها لازم تتحب لا ملهاش دي في كورة السلة ف بتتسلى ب ألفين شاب".

