وزيرا الثقافة والشئون النيابية والرئيس التنفيذي للمتحدة يشهدون أوبريت ”العالم علمين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أوبريت "العالم علمين"، بحضور عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من قيادات الشركة، وذلك على المسرح الروماني، بالمدينة التراثية، في العلمين الجديدة.

حيث أثنى وزير الثقافة، على العرض، والرسائل الإيجابية التي يحملها، كما أثنى على أبطاله، وحثهم على التمسك بحلمهم، والسعي من أجل تحقيقه.

ووجه الوزير بعرض الأوبريت ضمن فعاليات وزارة الثقافة الصيفية بعدد من المحافظات، للتعريف بحجم الإنجاز الذي تحقق بمدينة العلمين الجديدة.

العرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتدور فكرته حول التحول الكبير الذي شهدته المدينة، من منطقة ألغام، إلى وجهة سياحية عالمية، ومدينة متكاملة تستقبل كل الفئات، كما يُسلط الضوء على التغيرات الإيجابية التي طرأت على المدينة، والتي تجعل الأسرة تقرر البقاء والاستمتاع بقضاء إجازتها فيها، والمشاركة في المهرجان الكبير المُقام بها.

أوبريت "العالم علمين"، يأتى ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة، فكرة وألحان، محمد مصطفى، إخراج، محمد الطايع، واستعراضات محمد ميزو، كما يتضمن مادة فيلمية من إعداد، محمد المأموني، وتنفيذ موسيقي وفيديو، أدهم ولي، ومخرج منفذ ،علي عثمان.

يُشارك في الأداء التمثيلي أبطال فرقة "أوبرا عربي"، ومن بينهم: "محمد فؤاد، رنا بركات، أحمد خالد، لولوا دبور، ليال دبور، عبد الوهاب، أحمد بكري، إلى جانب مشاركة خاصة من "لوسيندا سليمان"، وفرقة أطفال "أوبرا عربي"، وفرقة "دوري" المولوية، بقيادة أفنان شاهر.