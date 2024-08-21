نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..محمد فؤاد يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد فؤاد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لواقعة مشاجرته مع أحد أطباء مستشفى عين شمس التخصصي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب شقيقه الذي أصيب بجلطة في القلب وذهب إلى المستشفى لأسعافه.

تفاصيل واقعة محمد فؤاد

نٌشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موضح لاعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، وهو برفقة عدد من الأفراد.

وأمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، طلب تحريات المباحث حول واقعة اتهام طبيب ومدير مستشفى الفنان محمد فؤاد بالاعتداء على الأطقم الطبية الموجودة في مستشفى عين شمس التخصصي.

كما طلبت النيابة من المباحث في المحضر رقم ٣٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ إداري الوايلي، توصية لتحديد شخص مرتكب الواقعة على الطبيب على وجه التحديد مع بيان أدوار المتهمين في الواقعة حيث أن الفنان محمد فؤاد كان معه شقيقه وآخرين، فطلبت النيابة تحديد دور كل منهما، عقب تفريغ الفيديو المتداول حول الواقعة.