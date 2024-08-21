أسما شريف منير تشيد بقوة شيرين عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أشادت أسما شريف منير بقوة وموهبة الفنانة شيرين عبد الوهاب بالرغم ما تمر به من أزمات خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت أسما شريف منير فيديو جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام ،معلقة: “موهوبة بشكل فريد جداً، نفسي الناس تبطل تحكم علي البشر اللي زيهم، الاخبار اللي بتنزل والناس تقعد تقول ما كفاية قرفتونا و الحاجات دي مش بمزجها علي فكره، الاخبار دي بتنزل من غير حتي استأذان، أنا بقول كده لاني اكتر واحده حسه بإحساس اني عشان قبلت اكون شخصية عامة فا الكلام عني بقي مباح و الناس بتقول رأيها من غير اي مرعاه لمشاعر اي حد، لو افترضنا ان الشخص ده تعبان نفسياً نروح مكملين عليه بكلام جارح و فضايح و استنتاجات محدش يعلم بيها غير ربنا”.

واستكملت: “لو بس بطلتوا تسمعوا عنها و عن اخبرها و تسمعوها هي، الاغاني باين فيها جداً حزنها و ووجعها، ربنا يعفيها و يعفوا عنها و ترجع تقف علي رجلها اقوي من الاول و تتعافي و ترجع بطاقة اجمد و احسن من الاول…انا حقيقي بحبها و بحترمها و بحترم مشوارها اللي مش سهل خالص، اللي عملته من بدايتها كان في منتهي الصعوبة وعشان هي شخص قوي ان شاء الله هترجع أقوي .. عفوك سبب لنيل عفو الله عنك”.

وأختتمت حديثها قائلة: "قال تعالي: وليغفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم (النور:22).