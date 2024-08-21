انت الأن تتابع خبر تفاصيل مشاجرة محمد فؤاد مع طبيب .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بتفاصيل المشاجرة التي اندلعت بين الفنان المصري محمد فؤاد وطبيب في احد المستشفيات الحكومية.



وظهر فؤاد في الفيديو في حالة من الغضب الشديد برفقة مدير أعماله طارق العتر ونجل شقيقه إبراهيم فؤاد. إذ وجه فؤاد انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الطبيب معه.



في حين أوضح مصدر مقرب من الفنان كان برفقته أن فؤاد قصد المستشفى في الساعة الرابعة من فجر الإثنين ومعه شقيقه الأكبر عبد العزيز، الذي كان مصاباً بأزمة قلبية.



كما أضاف أنهم توجهوا إلى قسم الطوارئ، فحضر طبيب الإستقبال وكشف على المريض الذي تأكدت إصابته بجلطتين بالقلب. فأكد الطبيب ضرورة إجراء جراحة عاجلة وتركيب دعامتين، ليسارع محمد بسؤاله عن الإجراءات، دون أن يتلقى ردا ما أثار خنق وغضب الفنان .



وأردف المصدر أن فؤاد أكد للطبيب أن المريض شقيقه الأكبر، ويود إجراء العملية بسرعة، إلا أن الطبيب لم يرد عليه ثانية.



"إنت صاحي ولا نايم؟!"

فسأله حينها فؤاد بعصبية: " أنت صاحي وسامعني ولا نايم؟! ".



ليغضب الطبيب ويطلب من الممرضات إخراج فؤاد من غرفة الكشف، ما أشعل التوتر أكثر .