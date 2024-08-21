نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. منة عرفة تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اسم الفنانة منة عرفة تريند محرك البحث جوجل، نظرًا لإنتشار أنباء حول سرقة فيلتها بالتجمع الخامس، وقد اعترفت المتهمة بسرقة متعلقات من داخل فيلا الفنانة منة عرفة بالتجمع الخامس.

تفاصيل سرقة فيلا منة عرفة

وكشفت المتهمة خلال التحقيقات، أنها تعمل لدى فيلا الفنانة منة عرفة منذ سنوات وكانت تريد أخذ بعض مستحضرات التجميل لتعيش التجربة فقط، بينما نفت سرقة مبالغ مالية.

وقررت جهات التحقيق حجز زوجة حارس عقار، متهمة بسرقة متعلقات من منزل الفنانة منة عرفة، في أحد الكمبوندات بمنطقة القاهرة الجديدة 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة.

سرقة منزل الفنانة منة عرفة



وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي ومستحضرات تجميل من الفنانة منة عرفة بداخل كومبوند في التجمع الخامس وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتعرض الفنانة منة عرفة، بسرقة متعلقات شخصية ومبلغ مالى داخل كومبوند في التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم القبض على المتهمين في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

