نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل مصطفى كامل وحسن شاكوش بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في الساعات القليلة الماضية، تصاعدت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عن موعد حفل الفنانين مصطفى كامل وحسن شاكوش في الساحل الشمالي، يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب موعد الحفل ضمن موسم حفلات الصيف لعام 2024.

تفاصيل موعد الحفل المنتظر

أصبح موعد حفل مصطفى كامل وحسن شاكوش في الساحل الشمالي حديث الساعة بين جمهورهم في مصر والوطن العربي.

الجميع يرغب في معرفة الموعد ليتمكنوا من حضور الحفل والاستمتاع بالأغاني الشعبية التي يقدمها النجمان.

وبعد البحث، تبيّن أن الحفل سيقام غدًا الخميس الموافق 22 أغسطس، بمشاركة الدي جي ياسر الحريري.

يتوقع أن يحقق الحفل نجاحًا كبيرًا بفضل الشعبية الواسعة لكلًا الفنانين في منطقة الساحل الشمالي.

شائعات عودة حسن شاكوش لطليقته ريم طارق

وفي سياق آخر، ترددت في الفترة الأخيرة شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بعودة حسن شاكوش لطليقته ريم طارق. إلا أن والد ريم طارق نفى هذه الشائعات، وكذلك ريم نفسها التي نشرت عبر حسابها على إنستجرام فيديو من حلقتها ببرنامج "رامز جاب من الآخر"، حيث قالت: "دا أكتر شخص أذاني"، وأكدت أنها لن تعود إليه.

مصطفى كامل يوضح تفاصيل واقعة محمد فؤاد

على صعيد آخر، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا يوضح فيه تفاصيل واقعة الفنان محمد فؤاد مع طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي. أكد في بيانه على تقديره الكبير للأطباء وأطقم التمريض، وكشف تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بمحمد فؤاد، حيث أوضح أن فؤاد هرع إلى المستشفى بعد تلقيه مكالمة تُفيد بأن شقيقه في حالة حرجة.