لقاءات توعية وورش للأطفال.. الإسكان البديل بالرويسات يشهد استمرار فعاليات قصور الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات اليوم الثاني من القافلة الثقافية في الرويسات، عُقدت محاضرة بعنوان "المشروعات التنموية"، قدمتها د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع.

تحدثت خلالها عن أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لدعم مستقبل الأجيال القادمة.

أوضحت للأطفال الدور المحوري الذي تقوم به الدولة في تحسين حياتهم وضمان مستقبلهم، مع التركيز على كيفية تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق سكنية آمنة.

كما تطرقت إلى عدة مشروعات قومية بارزة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، ومبادرة "حياة كريمة"، وقامت د. جيهان بدمج الأطفال في محاكاة لهذه المشروعات، مما جعلهم يشعرون بأهمية هذه الجهود التنموية وتأثيرها على حياتهم اليومية.

حوار "كن إيجابي" والسلوكيات الإيجابية



كما تخلل الفعاليات حوار توعوي بعنوان "كن إيجابي"، قدمته الباحثة شيرين عبد المولى. ركز الحوار على ضرورة التحلي بالسلوك الإيجابي وأهمية القيم والأخلاق في الحياة اليومية.

تناولت الباحثة الطرق التي يمكن للأطفال من خلالها تطوير شخصياتهم الإيجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي قد تؤثر سلبًا على مستقبلهم.

دعمت هذا الحوار بورشة فنية تفاعلية شجعت الأطفال على التعبير عن أفكارهم من خلال الفن، مما ساعدهم على استيعاب أهمية السلوك الإيجابي بطريقة إبداعية.

ورش فنية وحرفية متنوعة



شهدت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والحرفية التي جذبت اهتمام الأطفال والفتيات في المنطقة. تضمنت هذه الورش ورشة لتعليم "فن المكرمية"، قدمتها الفنانة شهد عيد، حيث قامت بتدريب الفتيات على تقنيات الغرز المختلفة في هذا الفن التقليدي.

كما تم استكمال ورشة تصنيع العرائس التي تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية تحويل الخامات البسيطة إلى دمى متحركة، وذلك في إطار برامج الحكي التي تدعم القيم والسلوكيات الإيجابية، والتي أشرف عليها المخرج عمرو حمزة والفنانة ضحى بهجت.

ورش أوريجامي وإعادة تدوير



ضمن الفعاليات الثقافية، أقيمت ورشة أوريجامي، حيث تدرب الأطفال على كيفية تشكيل الأشكال المختلفة من خلال طي وثني الورق الملون، ما عزز مهاراتهم اليدوية والفكرية. كما تم تنظيم ورشة فنية لصنع تابلوه من الورود المجسمة باستخدام الكانسون الملون والفلين، قدمتها د. إيمان نوار. بالإضافة إلى ذلك، تمت إقامة ورشة لإعادة التدوير، حيث تعلم الأطفال والفتيات كيفية إعادة استخدام الأقمشة والخامات المهملة مثل العبدان القطيفة والخرز في صنع أساور وورود بمدرسة الرويسات، بإشراف الفنانة غادة علي.

ختام فعاليات القافلة الثقافية



اختتمت القافلة الثقافية فعالياتها ضمن مشروع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان، حيث تسعى هيئة قصور الثقافة من خلال هذه القافلة إلى نشر الوعي الثقافي والفني في مناطق الإسكان البديل للعشوائيات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وبورسعيد.