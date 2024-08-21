تدريبات للأطفال على إعادة تدوير الخامات في ورش "أهل مصر" ببورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة بورسعيد،أمس الثلاثاء، جولة جديدة من الورش الفنية والحرفية، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار يهمنا الإنسان"، حتى 24 أغسطس الحالي.

ورش إعادة التدوير وتحويل الملابس القديمة



استعرضت المدربة نجوى عبد العزيز خلال ورشة "إعادة التدوير" طرقًا مبتكرة لتحويل الملابس القديمة إلى قطع جديدة، مع تقديم شرح عملي حول كيفية الاستفادة من الموارد المتاحة في المنازل.

تجارب الأطفال في إعادة التدوير



أعرب الأطفال المشاركون عن سعادتهم بالتجربة، حيث أشاروا إلى أنهم اكتسبوا وعيًا أكبر بأهمية إعادة التدوير، وتعلموا تحويل أشياء قديمة إلى أدوات مفيدة.

ورش الخرز وصناعة الحقائب اليدوية



قدمت المدربة منى عبد الوهاب ورشة "الخرز"، حيث دربت الأطفال على صناعة حقائب يدوية باستخدام الخرز، وتفاعل المشاركون بشكل إيجابي مع التجربة.

تنوع الورش الفنية والحرفية



شهد الأسبوع الثقافي مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، شملت الخيامية، تحريك العرائس، كتابة السيناريو، فن الأراجوز، الموسيقى والغناء، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال.

فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال

تضمن الأسبوع الثقافي أيضًا زيارات ميدانية لأماكن سياحية وأثرية في بورسعيد، مثل المتحف الحربي وحديقة المسلة، بهدف تعزيز الانتماء والولاء للوطن لدى الأطفال المشاركين.

أهداف مشروع "أهل مصر"



يعد مشروع "أهل مصر" من أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز قيم الانتماء من خلال أنشطة متنوعة.