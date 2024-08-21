نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح حفل "ورود الدار" لنجوى كرم وتحقيق "كامل العدد" في دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت أمسية "ورود الدار" للفنانة نجوى كرم تدفقًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث أعلنت الشركة المنظمة "مومنتس افانتس" عن إكتمال عدد الحضور وتحقيق الحفل لوضع "SOLD OUT".

سيعقد الحفل في مجمّع دمّر الثقافي - المسرح المكشوف بمدينة دمشق في 23 آب/أغسطس 2024.

تفاعل الجمهور والإعلام

جاء الإعلان عن إكتمال الحضور بعد تصدر نجوى كرم "تريند" بقلوب جمهورها السوري الذي يتدفق من مختلف المحافظات لحضور أمسية "ورود الدار". وقد تصدرت نجوى كرم جميع المنصات الإعلامية في سوريا بفضل التفاعل الكبير من جمهورها.

استعدادات نجوى كرم للحفل

أعربت نجوى كرم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن شوقها الكبير للجمهور السوري.

أكدت أنها تستعد للحفل مع فرقتها الموسيقية ببرنامج غنائي خاص يتضمن العديد من أغاني أرشيفها القديم بتوزيع موسيقي متجدد، إضافة إلى أغاني جديدة.

تهنئة هاني شاكر

في سياق متصل، هنأ المطرب هاني شاكر نجوى كرم بزواجها الجديد عبر حسابه على إنستجرام. نشر شاكر صورة لنجوى وزوجها وعلق عليها: "الصديقة الغالية والأخت العزيزة والفنانة الكبيرة نجوى كرم، من قلبي ألف مبروك على الزواج السعيد. أتمنى لكِ كل السعادة والحب والاستقرار". وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذين أعربوا عن سعادتهم بزواج نجوى كرم.

تصريحات نجوى كرم عن الألبوم الجديد

وفيما يتعلق بألبومها الجديد، أكدت نجوى كرم أنها تسعى لأن يكون الألبوم على مستوى عالٍ يعجب جمهورها، مشيرة إلى أن الأغاني في الألبوم تحمل روح الفراق دون أن تتسم بالحزن. وأوضحت: "الكلمة واللحن والتوزيع على مستوى يعجب الناس، وأنا لا أحب الحزن أو أغني الحزن، ولا أحب الفراق."