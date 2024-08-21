نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية أحمد عبدالعزيز في فهد البطل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أحمد عبدالعزيز علي المشاركه في مسلسل فهد البطل بطولة احمد العوضي، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2025 المقبل، وتدور أحداثه في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

شخصية أحمد عبدالعزيز بمسلسل فهد البطل

ويجسد أحمد عبدالعزيز دور صعيدي شرير في الأحداث أمام العوضي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في بطولته.

موعد تصوير مسلسل فهد البطل

ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث بدأ صناعه في ترشيح الفنانين للأدوار الرئيسية تمهيدًا للتعاقد معهم.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل مكون من 30 حلقة، ويضم في بطولته ميرنا نور الدين، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

بطلات مسلسل فهد البطل

ومن أبرز النجمات المرشحات للعمل ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وسارة سلامة، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة كافة التعاقدات مع أبطال العمل، إستعدادًا لبداية التصوير.

أعمال ينتظرها أحمد عبدالعزيز

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد عبدالعزيز تحديد موعد عرض مسلسل جريمة منتصف الليل الذي يقدم بطولته مع رانيا يوسف، وذلك بعدما خرج العمل من السباق الرمضاني الأخير في اللحظات الأخيرة، والمسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حول جريمة قتل طالبتين، تحدث في وقت متأخر من الليل، في مقر سكن إحداهما، كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد.

آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز مسلسل سره الباتع، بطولة الفنان أحمد فهمي، وأحمد السعدني، ومن إخراج خالد يوسف، وعُرض العمل في موسم رمضان 2023، وهو ينتمي لـ الأعمال التاريخية، حيث دارت أحداثه حول فترتين من الزمن، الأولى وقت الحملة الفرنسية في مصر، والأخرى أثناء ثورة 25 يناير، مسرحية صاحب الوردة، ويشاركه في البطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، والعمل من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، ويُعرض على خشبة المسرح القومي، ضمن مبادرة وزارة الثقافة لإحياء التراث المسرحي في مصر.