نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض مسرحية 'على وضع الطيران' في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض مسرحية على وضع الطيران من بطولة شيكو وهشام، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ابطال مسرحية على وضع الطيران

والعمل من بطولة شيكو، هشام ماجد، مصطفى خاطر، رحمة أحمد، ويزو، ومصطفى غريب، والمسرحية من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطا وإبراهيم صاب وأيمن مجدى، ديكور محمود صبري، موسيقي محمد خالد، ومن إخراج أوتاكا.

مواعيد عرض مسرحية على وضع الطيران

ومن المقرر عرض مسرحية على وضع الطيران، اليوم الأربعاء لإعادة تقديمها مجددًا وهذه المرة في جدة على مسرح سيتي ووك، ويستمر العرض لمدة 3 ليالي حتى 23 أغسطس الجاري، ثم سيتم تقديم عروض أخرى للمسرحية في الويك إند المقبل في الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري.

قصة مسرحية على وضع الطيران

تدور احداث مسرحية على وضع الطيران، إطار اجتماعي كوميدي، حول طائرة ركاب عادية تتجه من القاهرة إلى إسطنبول وتحمل على متنها شخصيات مختلفة، حيث يسافر كل شخص منهم لسبب مختلف عن الآخر وتكون الرحلة طبيعية، قبل أن يظهر خاطف للطائرة من بين الركاب، ويمرون سويًا بأزمات ومواقف كوميدية عديدة.

شيكو وهشام ماجد في رمضان 2025

ومن ناحية أخرى، يواصل الثنائي شيكو وهشام ماجد تحضيراتهما للجزء الخامس من مسلسل اللعبة والمقرر بدء تصويره في شهر سبتمبر المقبل، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول صديقان هما شيكو الذي يلعب دور وسيم وهشام ماجد الذي يقدم شخصية ماظو، ويدخلان في تحديات عديدة من أجل الربح المادي، ولكل منهما فريق خاص به.

اعمال جمعت شيكو وهشام ماجد

اجتمع الثنائي شيكو وهشام ماجد في عدة اعمال منها: فيلم قلب أمه، الذى قدم فيه هشام ماجد وشيكو تجربة استثنائية تركت تأثيرها في قلوب ومحبي الكوميديا، وايضا شاركا في مسرحية عطل فني، التي عرضت في المملكة العربية السعودية لأول مرة في 2020، من أبرز الأعمال التي جمعت كل من هشام ماجد وشيكو بعيدا عن السينما والدراما، فالعمل حقق نجاحا مدويا في المملكة، وطلب الجمهور باستمرار عروضه لأيام إضافية، ليصبح العمل من أنجح التجارب التي تعاون فيها الثنائي.

وشاركا معا في مسلسل ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم، وهو من الأعمال الإذاعية، وقد أحدث العمل ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، وايضا مسلسل خلصانة بشياكة، الذي عرض في رمضان 2017، وكان العمل الثاني بعيدًا عن أحمد فهمي، كما أن المسلسل شارك في بطولته عدد ضخم من النجوم، فيلم حملة فريزر، تجربة سينمائية مهمة لكل من هشام ماجد وشيكو، وحصد نجاحا مقبولا في شباك التذاكر بعد انفصال الثلاثي، وخوض كل منهما تجربة منفردة بعيدا عن الآخر.