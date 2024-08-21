نجوى فؤاد تختار نيللي كريم لتقديم سيرتها الذاتية في عمل فني

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن اختيارها للفنانة نيللي كريم لتقديم سيرتها الذاتية في عمل فني، وذلك خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية يارا أحمد، في برنامجها نجمك مع يارا، المذاع عبر شاشة قناة "هي"

نجوى فؤاد تختار نيللي كريم لتقديم سيرتها الذاتية

وقالت نجوي فؤاد: "أختار نيللي كريم تعمل سيرتي الذاتية، بحب فيها كل حاجة، ربنا يوفقها ويسعدها ويخلي ليها ولادها، هي ست جميلة ولذيذة وفيها ميزات كتير الحقيقة".

آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد

غابت الفنانة نجوى فؤاد عن الوسط الفني بسبب أزمتها الصحية، وكان آخر أعمالها الفنية، هو مسلسل أرض النفاق مع الفنان محمد هنيدي، الذي عُرض عام 2018، وشاركت فيه بدور «نوجا»، ثم عادت وشاركت في مسلسل تلت التلاتة تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلًا من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة

وتدور أحداثه في إطار درامي، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة، وقد حقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا فورا طرحه عبر شاشات التلفزيون وحصلت غادة عبد الرازق على إشادات واسعة.

اخر اعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال نيللي كريم هو مسلسل فراولة، الذي تدور أحداث المسلسل في رحلة صعود لسيدة من الصفر إلى سيدة مجتمع، ويعتبر مسلسل فراولة التجربة الأولى لـ نيللي كريم، في مسلسلات ذات 45 حلقة، ويضم مسلسل فراولة، بجانب نيللى كريم، مجموعة من النجوم وهم: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.

وايضا شاركت في مسلسل «عملة نادرة»، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور.