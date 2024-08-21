نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم فرقة الأوبرا وأجمل مؤلفات الموسيقار العالمى موتسارت على المسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار إهتمام الثقافة المصرية بالفنون الرفيعة تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور لمياء زايد حفلا يقدمه نجوم فرقةأوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفنى للفرقه الدكتورة داليا فاروق يتضمن أجمل مؤلفات الموسيقار العالمى موتسارت بمصاحبة صوليست البيانو مينا حنا وإخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٣ أغسطس بالمسرح الصغير

برنامج الحفل

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من آريات ودويتوهات من أشهر أعمال موتسارت منها أوبرا الناي السحري، زواج فيجارو، دون جيوفاني وهكذا يفعلن جميعا أداء " السوبرانو جاكلين رفيق،جيهان فايد، نورا الألفي، والتينور ابراهيم ناجي، مينا رفائيل، والباريتون إلهامي أمين، عزت غانم، برهان الدين فاروق والباص باريتون عماد عادل، الباص اسامه جمال.

يذكر أن موتسارت موسيقار نمساوي ولد في يناير 1756 بمدينة سالزبورغ بالنمسا، عاش 35 عاما فقط حيث توفي في ديسمبر 1791. أُطلق عليه العديد من الألقاب مثل: عبقرية الموسيقى، الموهبة الاستثنائية، والعبقرية الموسيقية الأعظم في التاريخ،برع موتسارت في كافة أنواع التأليف الموسيقي، اتسمت كثير من أعماله بالمرح والقوة، كما أنتج موسيقى جادة لدرجة بعيدة.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تشكلت رسميا عام١٩٦٤، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من ٣٢ رواية أوبرالية شهيرة كما شارك أعضائها في عروض أوبرالية ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقي أشكال الفنون.