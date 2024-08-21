مدحت العدل يترأس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يترأس المؤلف والشاعر الكبير مدحت العدل، لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعي منسق عام المهرجان، والدكتورة دينا أمين والدكتور أيمن الشيوي مديرا المهرجان.

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.