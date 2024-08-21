انت الأن تتابع خبر مي العيدان تشيد بحفيدة سعاد عبدالله .. بطلة عالمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشادت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بالهنوف الهنوف حفيدة الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله، ومدحتها بسبب تفوقها الرياضي العالمي، موضحة أنها بطلة في رفع الأثقال .



ونشرت مي العيدان مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام للهنوف وعلقت قائلة: "تعرفوا على الهنوف، حفيدة الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله، التي أصبحت بطلة عالمية في رفع الأثقال. ومتزوجة من فرنسي. الله يوفقها".



من هي حفيدة سعاد عبد الله

الهنوف، حفيدة الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله، قد أثبتت نفسها كواحدة من البطلات العالميات في رياضة رفع الأثقال. على الرغم من شهرتها في المجال الفني من خلال جدتها، إلا أن الهنوف اختارت طريقا مختلفا تماماً وسلكت مسار الرياضة، حيث حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال.



تميزت الهنوف بقدرتها على تحقيق نجاحات بارزة في رياضة رفع الأثقال، وأصبحت مصدر فخر لعائلتها ولبلدها. كما أن حياتها الشخصية تحمل قصة حب جميلة، حيث تزوجت من رجل فرنسي.



ظهرت لأول مرة مع جدتها في عام 2016، خلال احتفالها بتخرجها من الجامعة، وبعد ذلك تم تداول صور نادرة الظهور لها معها.



تصريحات حفيدة سعاد عبد الله

أكدت الهنوف حفيدة سعاد عبد الله في تصريحاتها، أن عائلتها أصبحت مصدر دعم لها في طريقها الرياضي، موضحة أنهم كانوا متخوفين في البداية من دخولها مجال رفع الأثقال المعروف عالمياً بأنه خاص لدرجة كبيرة بالرجال.



وقالت الهنوف إنها دخلت بطولة العالم في رفع الأثقال، وحققت مراكز متقدمة، مشيرة إلى أن عائلتها كانت حريصة طوال مدة المشاركة على دعمها نفسياً ومعنوياً من خلال الرسائل، وأنها كانت تتلقى دعوات يومية من الفنانة سعاد عبد الله.



وتابعت: "دعاء ماما سعاد عندي غير، حتى البيت كله يقول عندي ماما سعاد بتدعي لك لا تحاتين، فلما كنت بالبطولة قولت حق أهلي وربعي كلهم ابعتوا لي رسائل راح تشجعني، وبين المحاولات كنت أطالع التليفون وأخوي الصغير ووالدتي قاعدين يطالعوني، ولقيت جدتي قاعدة تقول يلا يا حبيبتي حسيت قلبي انشرح، هما يمكن ما يفهمون هذه الرياضة، يمكن يبون يشوفوني عيال، بس صاروا من أكبر الداعمين والمشجعين".



وتفاعل الجمهور مع ظهور حفيدة سعاد عبد الله، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة ممارسة رياضة رفع الأثقال للنساء، بينما لاقت الإعلامية الكويتية انتقادات لها شخصياً، اتهمها أصحابها بازدواجية المعايير.



وقال البعض: "ما شاء الله علشانها كويتية وحفيده سعاد عبدالله تمدحينها وتشيدين فيها، لو غير كويتية كان جرحتي فيها وأسأتي لها، وانتقدتيها المشكلة الناس لم يعرفوكم بعد"، "بنات شو لكم في رفع الأثقال خلكم مستريحات مرتاحات وادلعن وخلو الرياييل يشيلون أثقال ويشيلون المسؤولية".



ومدح البعض حفيدة سعاد عبد الله وقالوا: "وجهها نعوم ما شاء الله بس الطموح"، "نفس الرقي والرزانة والثقل والحلا"، "الله يوفقها ويحفظ الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله، ويطول بعمرها" .