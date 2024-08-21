مابين الدراما والسينما.. ماجد المصري يعيش حالة من الإنتعاشة الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان ماجد المصري، حالة من الإنتعاشة الفنية خلال هذه الفترة، فبعد نجاح مسلسل “مفترق طرق” فهو على موعد مع عدة أعمال سيتم طرحها الفترة المقبلة.



قائمة أعمال ماجد المصري



وينتظر ماجد المصري عدة أعمال من أبرزها فيلم "الغربان"، والدراما إش إش في موسم رمضان القادم، كما ينتظر "الذنب" وهو مسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ولم يتم عرضه بعد.

مسلسل إش إش رمضان 2025



يجسد المصرى ضمن أحداث العمل دور معلم ذو سطوة داخل أحد الحارات الشعبية، ويدخل في صراع مع مي عمر، ويشارك بالمسلسل عدد من النجوم البارزين مثل ماجد المصري، طارق النهري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، ومحمد الشرنوبي. ويبدأ تصوير حلقات المسلسل قريبًا استعدادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.





فيلم الغربان



يشارك ماجد المصري في فيلم الغربان، ويحتوي الفيلم على الكثير من الصعوبات لأنه تصور فى الكثير من دول العالم، نظرًا أنه يحكي على حقبة الأربعينيات، وأنه سيكون أكبر فيلم فى تاريخ السينما العربية من حيث ضخامة الإنتاج، يشارك في بطولة فيلم "الغربان" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم:

عمرو سعد، عائشة بن أحمد، عبد العزيز مخيون، فارس رحومة، عدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.



مسلسل الذنب



ينتظر ماجد طرح مسلسل الذنب خلال الفترة المقبلة، مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

آخر أعمال ماجد المصري

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال النجم ماجد المصري مسلسل مفترق طرق، ويجسد خلال أحداث المسلسل شخصية عمر وهو محافظ وزوج هند صبري، ويتورط في قضايا فساد وفضائح جنسية يدخل بسببها السجن، الأمر الذي يدخل هند في أزمات عديدة وتضطر للعودة مرة أخرى إلى عملها كمحامية بعد غياب سنوات عن الحياة المهنية.

أحداث مسلسل "مفترق طرق"



ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.