بعد انتهاء مسلسل "لعبة حب".. معتصم النهار يوجه رسالة لجمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم معتصم النهار على توجيه رسالة لجمهوره بعد انتهاء مسلسل لعبة حب، وذلك بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلق النهار، على الصورة قائلا: "مليون شكر لجمهوري الغالي وكل الصفحات الداعمة على كل الحب والاهتمام خلال عرض العمل وخلال كل هلسنين محبتكم ودعمكم هنن سبب كلشي والله يقدرني ضل عند حسن ظنكم وبالنهاية كالعادة نحن صناع السعادة"، مما أثار تفاعل عدد كبير من متابعيه.

أحدث أعمال معتصم النهار

يستعد الفنان السوري معتصم النهار لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم “مش مهم الاسم”،ويشاركه في بطولة المسلسل أندريا طايع، أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس، نيبال عرقجي، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج ليال راجحة وإنتاج شركة الصباح إخوان.

قصة مسلسل لعبة حب

مسلسل لعبة حب يدور حول شاب ثري يدعى مالك يعمل في عالم تصميم الأحذية النسائية يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أن عمه وزوجة عمه فريدة هما من دفعا المال لهذه الفتاة “سما” استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، وتم اختيارها هي بالتحديد بعدما شعرت فريدة زوجة عم مالك أنه يشعر تجاهها بالإعجاب، وكل هذا حتى لا تفقد فريدة وزوجها أموالهما حيث منحهما جد مالك مهلة ٦ شهور حتى يتزوج أو يتم حرمانها من الميراث وبناء عليه قررا أن ينفذا هذه الخطة.

أبطال مسلسل لعبة حب

يشارك في المسلسل عدد من النجوم من ضمنهم معتصم النهار بدور (مالك الأسعد)، نور علي بدور (سما)

،شكران مرتجى بدور (فريدة الأسعد)، جو طراد بدور (رامي)، ساشا دحدوح بدور (سيرين)،أيمن رضا بدور (سلطان الأسعد)، أيمن عبد السلام بدور (دانيال)،حسام تحسين بيك بدور (أديب الأسعد)،نهاد عاصي بدور(شادية)، جيري غزال بدور (جبران)،ناظم عيسى،ترف التقي بدور (مايا الأسعد)،رنين مطر بدور.